Німеччина очікує на 8 мільйонів українських біженців в ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок очікує у ЄС ще кілька мільйонів біженців від війни в Україні.

Про це Бербок заявила на полях зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Я думаю, що ми повинні дуже добре усвідомлювати, що понад три мільйони людей вже втекли, але ще багато, багато мільйонів втечуть", – сказала вона.

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За її оцінками, ЄС потрібно потрібно прийняти близько 8 мільйонів українських біженців.

Лише два тижні тому верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що очікується 5 мільйонів біженців з України.

За даними ООН, 10 мільйонів людей покинули свої домівки в Україні через руйнівну війну Росії - або всередині країни, або як біженці за кордон.