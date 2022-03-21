Німеччина очікує на 8 мільйонів українських біженців в ЄС
Понеділок, 21 березня 2022, 14:50
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок очікує у ЄС ще кілька мільйонів біженців від війни в Україні.
Про це Бербок заявила на полях зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
"Я думаю, що ми повинні дуже добре усвідомлювати, що понад три мільйони людей вже втекли, але ще багато, багато мільйонів втечуть", – сказала вона.
За її оцінками, ЄС потрібно потрібно прийняти близько 8 мільйонів українських біженців.
Лише два тижні тому верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що очікується 5 мільйонів біженців з України.
За даними ООН, 10 мільйонів людей покинули свої домівки в Україні через руйнівну війну Росії - або всередині країни, або як біженці за кордон.