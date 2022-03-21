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Германия ожидает 8 миллионов украинских беженцев в ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 21 марта 2022, 14:50

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ожидает еще несколько миллионов беженцев от войны в Украине.

Об этом Бербок заявила на полях встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Я думаю, что мы должны очень хорошо осознавать, что более трех миллионов человек уже убежали, но еще много, многие миллионы убегут", - сказала она.

По ее оценкам, ЕС следует принять около 8 миллионов украинских беженцев.

Лишь две недели назад верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что ожидается 5 миллионов беженцев из Украины.

По данным ООН, 10 миллионов человек покинули свои дома в Украине из-за разрушительной войны России - либо внутри страны, либо как беженцы за границу.

Темы: беженцывойнаЕСГермания
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