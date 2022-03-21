Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Перший канал" РФ придумав Овсянніковій "шпигунство на користь Британії"

Роман ПетренкоПонеділок, 21 березня 2022, 14:01
Перший канал РФ придумав Овсянніковій шпигунство на користь Британії
скриншот

Один із ватажків російського "Першого каналу" Кирило Клейменов звинуватив у зраді та шпигунстві колишню співробітницю Марину Овсяннікову, яка під час випуску новин вбігла з антивоєнним плакатом.

Джерело: заява Клейменова в ефірі

Пряма мова Клейменова: "Через лічені хвилини ця картинка була вже у всіх провідних західних ЗМІ. біля входу до Телецентру стояв адвокат жінки з плакатом. Теж через лічені хвилини.

Реклама:

До цього, за нашими даними, Марина Овсяннікова говорила з англійським посольством.

Навіщо це я? Ні. Не до шпигунства. Цим нехай спеціально навчені люди займаються.

Я до того, щоб називати речі своїми іменами, та й годі. Емоційний порив це одне. А зрада — зовсім інша. І коли людина зраджує свою країну і заодно всіх нас, людей, з якими пліч-о-пліч пропрацювала майже 20 років, зраджує холодно, розважливо, за твердо обумовлений бонус — до речі, щоб і попереднього не втратити, акцію жінка з плакатом приурочила точно до отримання чергової зарплати, — отож зрада — це завжди особистий вибір людини".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росіяпропагандавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Росія
У Данії скоротять штат російського посольства  
Путін заявив, що скоро зустрінеться з лідером Китаю
Культ Сталіна. Якими будуть нові підручники з історії у Росії та на тимчасово окупованих територіях
Останні новини
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
Усі новини...
Реклама: