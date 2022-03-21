"Перший канал" РФ придумав Овсянніковій "шпигунство на користь Британії"

Один із ватажків російського "Першого каналу" Кирило Клейменов звинуватив у зраді та шпигунстві колишню співробітницю Марину Овсяннікову, яка під час випуску новин вбігла з антивоєнним плакатом.

Джерело: заява Клейменова в ефірі

Пряма мова Клейменова: "Через лічені хвилини ця картинка була вже у всіх провідних західних ЗМІ. біля входу до Телецентру стояв адвокат жінки з плакатом. Теж через лічені хвилини.

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До цього, за нашими даними, Марина Овсяннікова говорила з англійським посольством.

Навіщо це я? Ні. Не до шпигунства. Цим нехай спеціально навчені люди займаються.

Я до того, щоб називати речі своїми іменами, та й годі. Емоційний порив це одне. А зрада — зовсім інша. І коли людина зраджує свою країну і заодно всіх нас, людей, з якими пліч-о-пліч пропрацювала майже 20 років, зраджує холодно, розважливо, за твердо обумовлений бонус — до речі, щоб і попереднього не втратити, акцію жінка з плакатом приурочила точно до отримання чергової зарплати, — отож зрада — це завжди особистий вибір людини".