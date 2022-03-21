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"Первый канал" РФ придумал Овсянниковой "шпионаж в пользу Британии"

Роман ПетренкоПонедельник, 21 марта 2022, 15:01
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Один из главарей российского "Первого канала" Кирилл Клейменов обвинил в предательстве и шпионаже бывшую сотрудницу Марину Овсянникову, которая во время выпуска новостей вбежала с антивоенным плакатом.

Источник: заявление Клейменова в эфире

Прямая речь Клейменова: "Через считанные минуты эта картинка была уже во всех ведущих западных СМИ. у входа в Телецентр стоял адвокат женщины с плакатом. Тоже через считанные минуты.

До этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством.

К чему это я? Нет. Не к шпиономании. Этим пусть специально обученные люди занимаются.

Я к тому, чтобы называть вещи своими именами, и только. Эмоциональный порыв — это одно. А предательство — совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус — кстати, чтобы и предыдущего не лишиться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты, — так вот предательство — это всегда личный выбор человека".

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Темы: Росcияпропагандавойна
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