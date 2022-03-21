У Білорусі почали затримувати за відеозйомку військової техніки

У Білорусі затримали 33-річного чоловіка, який 27 лютого передав у телеграм-канали фото та відео військової техніки.

Джерело: підконтрольне самопроголошеній владі Білорусі ЗМІ "Белта"

Дослівно: "За сприяння екстремізму затримано непрацюючого жителя Пінська.

За даними слідства, 33-річний чоловік 27 лютого ініціативно вийшов на зв'язок із адміністраторами телеграм-каналу, які є учасниками екстремістського формування, яким передав матеріали для подальшого опублікування.

Встановлено, що підозрюваний, піддавшись деструктивному впливу телеграм-каналів, повірив у свою безкарність та анонімність, фотографував на камеру мобільного телефону військову техніку, здійснював зйомку пересування військового транспорту та надалі передав ці відомості адміністраторам екстремістських телеграм-каналів".