В Беларуси начали задерживать за видеосъемку военной техники

В Беларуси задержали 33-летнего мужчину, который 27 февраля передал в телеграм-каналы фото и видео военной техники.

Источник: подконтрольное самопровозлашенной власти Беларуси СМИ "Белта"

Дословно: "За содействие экстремизму задержан неработающий житель Пинска

По данным следствия, 33-летний мужчина 27 февраля инициативно вышел на связь с администраторами телеграм-канала, являющимися участниками экстремистского формирования, которым передал материалы для последующего опубликования.

Установлено, что подозреваемый, поддавшись деструктивному влиянию телеграм-каналов, поверил в свою безнаказанность и анонимность, фотографировал на камеру мобильного телефона военную технику, осуществлял съемку передвижений военного транспорта и в дальнейшем передал эти сведения администраторам экстремистских телеграм-каналов".