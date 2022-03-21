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Прем’єр Нідерландів: Європі потрібно відмовлятись від російського газу, але "завтра" – неможливо

"Європейська правда"Понеділок, 21 березня 2022, 14:37

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте визнав, що країнам Європи потрібно шукати альтернативи російським енергоресурсам, але зауважив, що зробити це швидко не вийде.

Як повідомляє Reuters, про це він сказав на брифінгу після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, пише "Європейська правда".

"Надто багато нафтопереробних заводів у східній і західній частинах Європи все ще повністю залежні від російської нафти, а з газом ситуація ще складніша", – зауважив Рютте.

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"Нам потрібно позбавлятися цієї залежності. Це потрібно робити максимально швидко, але зробити це "завтра" ми не можемо", – додав він. 

Як повідомлялося, головний дипломат ЄС заявив, що Євросоюз готовий обговорити санкції проти РФ у нафтовій сфері, та назвав події у Маріуполі великим воєнним злочином.

Польща вже оголосила, що після завершення у грудні чинного контракту, припинить купувати газ у Росії. Аналогічні плани озвучили і у Великій Британії.

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В уряді Болгарії заявили, що не планують продовжувати чинний контракт на купівлю російського газу, який добігає кінця у липні 2022 року.

Теми: НідерландиРосіягаз
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