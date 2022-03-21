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Премьер Нидерландов: Европе нужно отказываться от российского газа, но "завтра" – невозможно

"Европейская правда"Понедельник, 21 марта 2022, 15:37

Премьер Нидерландов Марк Рютте признал, что странам Европы нужно искать альтернативу российским энергоресурсам, но отметил, что сделать это быстро не получится.

Как сообщает Reuters, об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет "Европейская правда".

"Слишком многие нефтеперерабатывающие заводы в восточной и западной частях Европы все еще полностью зависимы от российской нефти, а с газом ситуация еще сложнее", – отметил Рютте.

"Нам нужно избавляться от этой зависимости. Это нужно делать максимально быстро, но сделать это "завтра" мы не можем", – добавил он.

Как сообщалось, главный дипломат ЕС заявил, что Евросоюз готов обсудить санкции против РФ в нефтяной сфере и назвал события в Мариуполе военным преступлением.

Польша уже объявила, что после завершения в декабре действующего контракта прекратит покупать газ у России. Аналогичные планы и у Великобритании.

В правительстве Болгарии заявили, что не планируют продлевать действующий контракт на покупку российского газа, который подходит к концу в июле 2022 года.

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Темы: НидерландыРосcиягаз
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