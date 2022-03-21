Росіяни вбили у Харкові колишнього в’язня нацистських концтарборів

У Харкові внаслідок потрапляння снаряду до житлового будинку загинув колишній в'язень кількох концентраційних таборів Борис Романченко.

Про це повідомила адміністрація меморіального комплексу Бухенвальд, пише "Європейська правда".

"Як ми дізналися від його близьких, наш друг Борис Романченко, який пережив нацистські табори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен, був убитий минулої п'ятниці внаслідок вибуху бомби у своєму будинку в Харкові. За словами онуки, він жив у багатоповерховому будинку, враженому снарядом", - йдеться у повідомленні.

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Как мы узнали от его близких, наш друг Борис Романченко, который пережил нацистские лагеря #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora и #BergenBelsen, был убит в прошлую пятницу в результате взрыва бомбы в своем доме в #Харькове. Мы глубоко встревожены. pic.twitter.com/hgJeL6gkGT — Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022

Борис Романченко, який народився 1926 року під Сумами, інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.

ВІДЕО ДНЯ

2012 року Борис Романченко зачитав клятву Бухенвальда "Побудова нового миру та свободи" під час відзначення річниці визволення концтабору Бухенвальд.