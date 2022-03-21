Оккупанты убили в Харькове бывшего узника нацистских концлагерей

В Харькове в результате попадания снаряда в жилой дом погиб бывший узник нескольких концентрационных лагерей Борис Романченко.

Об этом сообщила администрация мемориального комплекса Бухенвальд, пишет "Европейская правда".

"Как мы узнали от его близких, наш друг Борис Романченко, переживший нацистские лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен, был убит в прошлую пятницу в результате взрыва бомбы в своем доме в Харькове. По словам внучки, он жил в многоэтажном доме, в который попал снаряд", - говорится в сообщении.

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Как мы узнали от его близких, наш друг Борис Романченко, который пережил нацистские лагеря #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora и #BergenBelsen, был убит в прошлую пятницу в результате взрыва бомбы в своем доме в #Харькове. Мы глубоко встревожены. pic.twitter.com/hgJeL6gkGT — Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022

Борис Романченко, родившийся в 1926 году под Сумами, интенсивно работал над памятью о нацистских преступлениях и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.

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В 2012 году Борис Романченко зачитал клятву Бухенвальда "Построение нового мира и свободы" во время празднования годовщины освобождения концлагеря Бухенвальд.