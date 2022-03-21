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Російський винищувач збили в небі над Харківщиною - голова ОВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 березня 2022, 15:05

Мобільні підрозділи Збройних сил України під Чугуєвом збили винищувач російського противника.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Повідомляється, що після загорання на низький висоті - літак упав зі сторони Російської Федерації.

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Також повідомляється, що зранку у Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російських безпілотних апарати "Орлан".

Пряма мова: "Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіації російського ворога".

Теми: Харківська областьвійна
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