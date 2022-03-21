Российский истребитель сбит в небе над Харьковщиной – глава ОВА
Понедельник, 21 марта 2022, 16:05
Мобильные подразделения Вооруженных сил Украины под Чугуевом сбили истребитель российского противника.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Детали: Сообщается, что после возгорания на низкой высоте – самолет упал со стороны Российской Федерации.
Также сообщается, что утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".
Прямая речь: "Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага".
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"