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Российский истребитель сбит в небе над Харьковщиной – глава ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 марта 2022, 15:05

Мобильные подразделения Вооруженных сил Украины под Чугуевом сбили истребитель российского противника.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Сообщается, что после возгорания на низкой высоте – самолет упал со стороны Российской Федерации.

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Также сообщается, что утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".

Прямая речь: "Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага".

Темы: Харьковская областьвойна
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