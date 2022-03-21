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Схід: Захисники знищили РЛС та іншу техніку окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 21 березня 2022, 15:16
Схід: Захисники знищили РЛС та іншу техніку окупантів
ФОТО З FACEBOOK 

20 березня українські військові знищили комплекс радіоелектронної боротьби та іншу військову техніку російських окупантів.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Дослівно Оперативно-тактичне угруповання "Схід": "У результаті вчорашньої плідної роботи українських воїнів далеко не всі рашисти залишились живими. Ось що буває, коли виродки-"визволителі" наслухаються російської фашистської пропаганди та йдуть завойовувати чужу землю, але щось пішло не так".

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Деталі: Захисники оприлюднили фото знешкодженої ворожої техніки. 

 
Фото з Facebook 

Вони також додали, що є підтвердження щодо знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби РБ-341В "Леєр-3". 

 
Фото з Facebook 

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Теми: Росіявійна
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