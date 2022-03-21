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Восток: Защитники уничтожили РЛС и другую технику оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 21 марта 2022, 15:16
Восток: Защитники уничтожили РЛС и другую технику оккупантов
ФОТО ИЗ FACEBOOK 

20 марта украинские военные уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы и другую военную технику российских оккупантов.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook

Оперативно-тактическая группировка "Восток": "В результате вчерашней плодотворной работы украинских воинов далеко не все рашисты остались живы. Вот что бывает, когда ублюдки-"освободители" наслушаются российской фашистской пропаганды и идут завоевывать чужую землю, но что-то пошло не так".

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Детали: Защитники обнародовали фото обезвреженной вражеской техники. 

 
Фото из Facebook 

Они также добавили, что есть подтверждение, что уничтожен российский комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3". 

 
Фото из Facebook 

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Темы: Росcиявойна
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