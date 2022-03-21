"Азов" знищив 2 танки і 17 окупантів та потопив ворожий катер
Понеділок, 21 березня 2022, 16:41
20 березня захисники Маріуполя знищили 2 російські танки, потопили ворожий катер, ліквідували 17 загарбників та захопили трофейну зброю.
Джерело: окремий загін спецпризначення "Азов" у Telegram
Дослівно "Азов": "За минулу добу бійцями полку "Азов" було знищено 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер проєкту 03160 "Раптор"".
Деталі: Також захисники повідомили, що захопили трофейне озброєння ворога. Зокрема, РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".
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