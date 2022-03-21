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"Азов" знищив 2 танки і 17 окупантів та потопив ворожий катер

Ірина БалачукПонеділок, 21 березня 2022, 15:41
Азов знищив 2 танки і 17 окупантів та потопив ворожий катер
На фото ворожа техніка, яку "азовці" знешкодили 15 березня. Фото з Telegram "Азова"

20 березня захисники Маріуполя знищили 2 російські танки, потопили ворожий катер, ліквідували 17 загарбників та захопили трофейну зброю.

Джерело: окремий загін спецпризначення "Азов" у Telegram

Дослівно "Азов": "За минулу добу бійцями полку "Азов" було знищено 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер проєкту 03160 "Раптор"".

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Деталі: Також захисники повідомили, що захопили трофейне озброєння ворога. Зокрема, РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".

 

Теми: МаріупольвійнаАзов
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