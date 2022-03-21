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"Азов" уничтожил 2 танка и 17 оккупантов и потопил вражеский катер

Ирина БалачукПонедельник, 21 марта 2022, 15:41
Азов уничтожил 2 танка и 17 оккупантов и потопил вражеский катер
На фото вражеская техника, которую "азовцы" обезвредили 15 марта. Фото из Telegram "Азова"

20 марта защитники Мариуполя уничтожили 2 российских танка, потопили вражеский катер, ликвидировали 17 захватчиков и захватили трофейное оружие.

Источник: отдельный отряд спецназа "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "За минувшие сутки бойцами полка "Азов" были уничтожены 2 танка врага, 17 единиц живой силы оккупанта и потоплен вражеский катер проекта 03160 "Раптор"".

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Детали: Также защитники сообщили, что захватили трофейное вооружение врага. В частности, РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберный пулемет "Корд", РПО "Джмиль".

Темы: МариупольвойнаАзов
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