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Міноборони Британії висловило протест військовому аташе РФ через війну в Україні

Понеділок, 21 березня 2022, 17:19

Аташе з питань оборони посольства Росії вдруге викликали до Міністерства оборони Великої Британії у зв'язку з неспровокованим вторгненням в Україну та діями Збройних сил Росії.

Про це йдеться у заяві Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

"Заступник міністра оборони Лоуренс Лі висловив рішучий протест проти безперервних і невиправданих актів насильства, що здійснюються російськими військами проти ні в чому не винних цивільних осіб, і нагадав про зобов'язання Росії щодо Женевської конвенції", - йдеться у заяві.

Заступник міністра наголосив, що школи, театри та лікарні не є військовими цілями.

"Він попередив, що Британія збиратиме докази військових злочинів, і повторив вимогу до Російської Федерації негайно вивести свої війська", - зазначили у відомстві.

Раніше у Міністерстві оборони Британії заявили, що Київ залишається пріоритетом Росії, і вони очікують, що РФ поновить спроби з оточення міста у найближчі тижні.

Як повідомлялося, уряди країн Європейського Союзу розглянуть питання про накладення нафтового ембарго на Росію у зв’язку з її вторгненням в Україну.

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Дипломати ЄС заявили, що російська атака з використанням хімічної зброї або потужне бомбардування Києва може стати причиною енергетичного ембарго.

Теми: Велика БританіяРосія
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