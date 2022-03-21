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Минобороны Британии выразило протест военному атташе РФ из-за войны в Украине

Понедельник, 21 марта 2022, 17:19

Атташе по вопросам обороны посольства России вторично вызвали в Министерство обороны Великобритании в связи с неспровоцированным вторжением в Украину и действиями Вооруженных сил России.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Британии, пишет "Европейская правда".

"Заместитель министра обороны Лоуренс Ли выразил решительный протест против непрерывных и неоправданных актов насилия, совершаемых российскими войсками против ни в чем не повинных гражданских лиц, и напомнил об обязательствах России по Женевской конвенции", - говорится в заявлении.

Замминистра подчеркнул, что школы, театры и больницы не являются военными целями.

"Он предупредил, что Британия будет собирать доказательства военных преступлений и повторил требование к Российской Федерации немедленно вывести свои войска", - отметили в ведомстве.

Ранее в Министерстве обороны Британии заявили, что Киев остается приоритетом России, и они ожидают, что РФ возобновит попытки  окружить город в ближайшие недели.

Как сообщалось, правительства стран Европейского Союза рассмотрят вопрос о наложении нефтяного эмбарго в Россию в связи с ее вторжением в Украину.

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Дипломаты ЕС заявили, что российская атака с использованием химического оружия или мощная бомбардировка Киева может стать причиной энергетического эмбарго.

Темы: ВеликобританияРосcия
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