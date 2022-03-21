Китай має відігравати важливу роль у врегулюванні ситуації в Україні - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Китай відіграти важливу роль у припиненні війни в Україні.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

"Десятиліттями українсько-китайські відносини будуються на взаємній повазі, розумінні та вигоді. Ми поділяємо позицію Пекіна щодо необхідності пошуку політичного рішення війни проти України і закликаємо Китай як глобальну державу відігравати важливу роль у цих зусиллях", - йдеться у повідомленні.

Напередодні китайські ЗМІ писали про прагнення керівництва держави заблокувати дискусії про вторгнення РФ до України у порядку денному G20, включно з самітом групи, який запланований на осінь.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у майже двогодинній телефонній розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпінем описав наслідки, з якими зіткнеться Пекін, якщо надасть матеріальну підтримку Росії у війні проти України.

Китайські державні ЗМІ повідомили після розмови двох лідерів, що Сі Цзіньпін заявив Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, "не відповідають нічиїм інтересам".