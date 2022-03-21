Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Китай должен играть важную роль в урегулировании ситуации в Украине - Кулеба

Понедельник, 21 марта 2022, 17:14

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Китай сыграть немаловажную роль в прекращении войны в Украине.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда"

"Десятилетиями украинско-китайские отношения строятся на взаимном уважении, понимании и выгоде. Мы разделяем позицию Пекина о необходимости поиска политического решения войны против Украины и призываем Китай как глобальное государство играть важную роль в этих усилиях", - говорится в сообщении.

Реклама:

Накануне китайские СМИ писали о стремлении руководства государства заблокировать дискуссии о вторжении РФ в Украину в повестке дня G20, включая саммит группы, который запланирован на осень.

Напомним, президент США Джо Байден в почти двухчасовом телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпинем описал последствия, с которыми столкнется Пекин, если предоставит материальную поддержку России в войне против Украины.

Китайские государственные СМИ сообщили после разговора двух лидеров, что Си Цзиньпин заявил Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, "не отвечают ничьим интересам".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КитайУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Китай
Китай не пускает российских туристов вопреки договоенностям о безвизе
Путин заявил, что скоро встретится с лидером Китая
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: