Китай должен играть важную роль в урегулировании ситуации в Украине - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Китай сыграть немаловажную роль в прекращении войны в Украине.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда"

"Десятилетиями украинско-китайские отношения строятся на взаимном уважении, понимании и выгоде. Мы разделяем позицию Пекина о необходимости поиска политического решения войны против Украины и призываем Китай как глобальное государство играть важную роль в этих усилиях", - говорится в сообщении.

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Накануне китайские СМИ писали о стремлении руководства государства заблокировать дискуссии о вторжении РФ в Украину в повестке дня G20, включая саммит группы, который запланирован на осень.

Напомним, президент США Джо Байден в почти двухчасовом телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпинем описал последствия, с которыми столкнется Пекин, если предоставит материальную поддержку России в войне против Украины.

Китайские государственные СМИ сообщили после разговора двух лидеров, что Си Цзиньпин заявил Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, "не отвечают ничьим интересам".