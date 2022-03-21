Херсонщина: російські окупанти викрали мера й активіста Берислава

У Херсонській області російські окупанти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста, вони перебувають у полоні вже 3 дні.

Джерело: голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута і міськрада Берислава

Пряма мова Лагути: "У суботу, 19 березня,близько 11 години дня, рашисти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста.

Вже три доби вони перебувають у полоні. Вчора Олександру Миколайовичу дозволили зателефонувати рідним та заспокоїти їх.

Чоловік має проблеми із серцем, важко переніс захворювання на коронавірус. Рідні хвилюються за стан здоров’я Олександра Шаповалова".

Деталі: Точне місце знаходження Олександра Миколайовича та інших полонених невідомі.

Лагута зазначив, що, скоріше за все, їх утримують у Новій Каховці.

Обласна та центральна влада з’ясовує всі обставини та робить усе можливе, аби всі, хто зараз перебуває у полоні росіян, повернулися додому.

Нагадаємо: Викрадення українських мерів, активістів та журналістів стало регулярною практикою росіян на окупованих територіях України.