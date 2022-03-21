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Херсонщина: российские оккупанты похитили мэра и активиста Берислава

Елена РощинаПонедельник, 21 марта 2022, 18:48

В Херсонской области российские оккупанты похитили мэра Берислава Александра Шаповалова и еще одного местного активиста, они находятся в плену уже 3 дня.

Источник: глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута и горсовет Берислава

Прямая речь Лагуты: "В субботу, 19 марта, около 11 часов дня, рашисты похитили мэра Берислава Александра Шаповалова и еще одного местного активиста.

Уже трое суток они находятся в плену. Вчера Александру Николаевичу разрешили позвонить родным и успокоить их.

У мужчины проблемы с сердцем, тяжело перенес заболевание коронавирусом. Родные переживают за состояние здоровья Александра Шаповалова".

Детали: Точное место нахождения Александра Николаевича и других пленных неизвестно.

Лагута отметил, что, скорее всего, их удерживают в Новой Каховке.

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Областные и центральные власти выясняют обстоятельства и делают все возможное, чтобы все, кто сейчас находится в плену россиян, вернулись домой.

Напомним: Похищение украинских мэров, активистов и журналистов стало регулярной практикой россиян на оккупированных территориях Украины.

Темы: Херсонская областьпленныевойнаоккупация
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