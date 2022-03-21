Окупанти відкрили пункт ремонту техніки у Запорізькій області – зведення Генштабу

Окупаційні російські війська гостро потребують ремонту пошкодженого озброєння і техніки, у Запорізькій області вони розгорнули пункт з ремонту бронетанкової техніки.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "Окупаційні війська, що діють на території України, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки. За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації "Уралзавод" та Челябинського тракторного заводу. Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил російської федерації".

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Деталі: Повідомляється, що на території одного з населених пунктів Запорізької області противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств РФ. На відновленні в цьому пункті перебуває до 20 одиниць броньованої техніки.

Також Генштаб повідомляє, що з метою організації так званих "російських гумконвоїв" окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Зазначене може свідчити про наміри окупантів організувати подібні "гумконвої" до Запорізької області.

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Крім того, в окремих населених пунктах на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст.

Повідомляється також про випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ.

"Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області, група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали у бік кордону з республікою Білорусь", - зазначили у Генштабі.