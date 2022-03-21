Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты открыли пункт ремонта техники в Запорожской области – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПонедельник, 21 марта 2022, 19:15
российская техника, фото Генштаба ВСУ

Оккупационные российские войска остро нуждаются в ремонте поврежденного вооружения и техники, в Запорожской области они развернули пункт по ремонту бронетанковой техники.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Оккупационные войска, действующие на территории Украины, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена ​​работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил Российской Федерации".

Детали: Сообщается, что на территории одного из населенных пунктов Запорожской области противник развернул пункт по ремонту бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий РФ. На восстановлении в данном пункте находится около 20 единиц бронированной техники.

Также Генштаб сообщает, что в целях организации так называемых "российских гумконвоев" оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область.

Кроме того, в отдельных населенных пунктах на временно занятых территориях Запорожской области захватчики проводят скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Сообщается также о случаях дезертирства среди личного состава оккупационных войск.

"Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области, группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и уехали в сторону границы с республикой Беларусь", - отметили в Генштабе.

Темы: Запорожская областьвойнаРосcияВооруженные силы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов о Карабахе, Курилах и Калининграде: открытие вторых фронтов против РФ нам бы помогло

Путин не может остаться у власти – Байден

фотоТростянец освобожден от российских военных

Россияне нанесли еще один ракетный удар по Львову: три мощных взрыва

Байден после встречи с украинскими беженцами назвал Путина "мясником"

Десятки громад перешли в ПЦУ

Все новости...
Запорожская область
С территории авиагородка в Мелитополе захватчики выпускают ракеты по другим городам – мэр
Оккупанты украли из бердянского порта 5 кораблей с зерном – председатель Запорожской ОВА
В Запорожской области ВСУ уничтожили "Тигр" и грузовик, в Черниговской – технику и оккупантов
Последние новости
21:02
Оккупанты не смогли провести в Мелитополе проплаченный митинг – ОВА
21:02
В Украине с начала войны убили 12 журналистов – Венедиктова
20:47
Байден об экономике РФ после санкций: "минус" половина ВВП
20:34
В Святошинском районе Киева возобновили электроснабжение 
20:19
Байден заявил, что не верит в поддержку войны со стороны обычных россиян
20:19
Турция приглашает к себе попавших под санкции российских олигархов
20:12
УЗ отправляет дополнительный бесплатный рейс из Львова в Чехию
20:11
Данилов о Карабахе, Курилах и Калининграде: открытие вторых фронтов против РФ нам бы помогло
20:10
В Харькове россияне снова обстреляли ядерную установку
19:58
Путин не может остаться у власти – Байден
Все новости...