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Оккупанты открыли пункт ремонта техники в Запорожской области – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПонедельник, 21 марта 2022, 18:15
Оккупанты открыли пункт ремонта техники в Запорожской области – сводка Генштаба
российская техника, фото Генштаба ВСУ

Оккупационные российские войска остро нуждаются в ремонте поврежденного вооружения и техники, в Запорожской области они развернули пункт по ремонту бронетанковой техники.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Оккупационные войска, действующие на территории Украины, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена ​​работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил Российской Федерации".

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Детали: Сообщается, что на территории одного из населенных пунктов Запорожской области противник развернул пункт по ремонту бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий РФ. На восстановлении в данном пункте находится около 20 единиц бронированной техники.

Также Генштаб сообщает, что в целях организации так называемых "российских гумконвоев" оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область.

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Кроме того, в отдельных населенных пунктах на временно занятых территориях Запорожской области захватчики проводят скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов.

Сообщается также о случаях дезертирства среди личного состава оккупационных войск.

"Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области, группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и уехали в сторону границы с республикой Беларусь", - отметили в Генштабе.

Темы: Запорожская областьвойнаРосcияВооруженные силы
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