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Маріуполь: росіяни обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми, є постраждалі

Світлана КізіловаПонеділок, 21 березня 2022, 19:24
Дитина, ілюстративне фото pixabay

У понеділок, 21 березня, більше двох десятків автобусів намагаються виїхати евакуаційними коридорами на маріупольському напрямку. Російські окупанти відкрили вогонь по цих автобусах, внаслідок чого дітей було поранено.

Джерело: голова Запорізької ОДА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Дуже непросто було перетнути лінію зіткнення, бо йшли обстріли. Сподіваюся, нам вдасться вивезти людей та повернути їх в нормальні життєві умови.

Сьогодні тяжкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставлено в лікарню. Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Родини їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані.

Ще одна родина попала під обстріли у селі Кам'янське, також дитина у важкому стані.

Ці нелюди продовжують воювати з дітьми. Але за все прийдеться відповісти. За кожну дитину. За кожне життя".

Теми: МаріупольвійнаРосіяокупація
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