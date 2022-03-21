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Мариуполь: россияне обстреляли эвакуационные автобусы с детьми, есть пострадавшие

Светлана КизиловаПонедельник, 21 марта 2022, 19:24
Ребенок, иллюстративное фото pixabay

В понедельник, 21 марта, более двух десятков автобусов пытаются выехать эвакуационными коридорами на мариупольском направлении. Российские оккупанты открыли огонь по этим автобусам, в результате чего были ранены дети.

Источник: глава Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Очень непросто было пересечь линию столкновения, потому что шли обстрелы. Надеюсь, нам удастся вывезти людей и вернуть их в нормальные жизненные условия.

Сегодня трудный день, ведь снова страдают дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии.

Еще одна семья попала под обстрелы в Каменском, также ребенок в тяжелом состоянии.

Эти изверги продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь".

Темы: МариупольвойнаРосcияоккупация
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