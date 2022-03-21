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Від початку повномасштабної війни РФ додому повернулися 400 тисяч українців, більшість - чоловіки

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 березня 2022, 18:24
Від початку повномасштабної війни РФ додому повернулися 400 тисяч українців, більшість - чоловіки

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже 400 тисяч громадян нашої країни повернулись додому, з них 75-80% - чоловіки.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу в ефірі українського медіацентру 21 березня

Пряма мова: "З 24 лютого по сьогоднішній день майже 400 тисяч громадян України перетнули кордон на в'їзд в нашу державу. Серед них більшість - близько 75-80% - становлять чоловіки.

Ми не всіх запитуємо про мету повернення в Україну. Але можу зазначити, що більшість під час спілкування з прикордонниками або представниками ЗМІ, які також цікавляться, чому люди повертаються, українці-чоловіки чітко зазначають, що вони не можуть залишатися осторонь тієї ситуації, яка склалася навколо їхньої країни, вони обов'язково або вступлять до лав Збройних сил України, або до територіальної оборони, або в інший можливий для них спосіб будуть сприяти тому, щоб Україна перемогла".

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Теми: війнаПрикордонна служба
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