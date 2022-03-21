С начала полномасштабной войны РФ домой вернулись 400 тысяч украинцев, большинство – мужчины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину почти 400 тысяч граждан нашей страны вернулись домой, из них 75-80% – мужчины.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга в эфире украинского медиацентра 21 марта

Прямая речь: "С 24 февраля по сегодняшний день почти 400 тысяч граждан Украины пересекли границу на въезд в наше государство. Среди них большинство - около 75-80% - составляют мужчины.

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Мы не всех спрашиваем о целях возвращения в Украину. Но могу отметить, что большинство во время общения с пограничниками или представителями СМИ, которые также интересуются, почему люди возвращаются, украинцы-мужчины четко отмечают, что они не могут оставаться в стороне от ситуации, сложившейся вокруг их страны, они обязательно или вступят в ряды Вооруженных сил Украины, или в территориальную оборону, или другим возможным для них способом будут способствовать тому, чтобы Украина победила".