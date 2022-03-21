Глава МЗС Латвії звернувся до росіян цитатою з фільму "Звичайний фашизм"

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс завуальовано звернувся до жителів Російської Федерації, опублікувавши цитату з радянського фільму "Звичайний фашизм" про те, як нацисти формували підтримку для своєї ідеології у Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ринкевичс опублікував цитату російською мовою, ймовірно, як висловлення поваги до росіян, які наважуються публічно виступати проти політики Путіна і його агресивної війни проти України:

"Треба багато мужності, щоб вмерти. Але, мабуть, не менше мужності потрібно, щоб сказати "ні", коли довкола кажуть "так". Щоб залишатися людиною і борцем, коли люди довкола перестали бути людьми. Щоб думати, коли думати заборонено".

Раніше Рінкевичс висловився за те, щоб у майбутньому міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів Росії проводився у Маріуполі або Харкові, які зазнали особливо жорстоких руйнувань.

Також міністр запропонував використати усі заморожені за кордоном активи РФ на післявоєнну відбудову України.