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Глава МЗС Латвії звернувся до росіян цитатою з фільму "Звичайний фашизм"

Понеділок, 21 березня 2022, 18:56

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс завуальовано звернувся до жителів Російської Федерації, опублікувавши цитату з радянського фільму "Звичайний фашизм" про те, як нацисти формували підтримку для своєї ідеології у Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ринкевичс опублікував цитату російською мовою, ймовірно, як висловлення поваги до росіян, які наважуються публічно виступати проти політики Путіна і його агресивної війни проти України: 

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"Треба багато мужності, щоб вмерти. Але, мабуть, не менше мужності потрібно, щоб сказати "ні", коли довкола кажуть "так". Щоб залишатися людиною і борцем, коли люди довкола перестали бути людьми. Щоб думати, коли думати заборонено". 

Раніше Рінкевичс висловився за те, щоб у майбутньому міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів Росії проводився у Маріуполі або Харкові, які зазнали особливо жорстоких руйнувань.

Також міністр запропонував використати усі заморожені за кордоном активи РФ на післявоєнну відбудову України.

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Теми: ЛатвіяРосіявійна
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