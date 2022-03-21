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Глава МИД Латвии обратился к россиянам цитатой из фильма "Обычный фашизм"

Понедельник, 21 марта 2022, 19:56

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс завуалированно обратился к жителям Российской Федерации, опубликовав цитату из советского фильма "Обычный фашизм" о том, как нацисты формировали поддержку своей идеологии в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ринкевичс опубликовал цитату на русском языке, вероятно, как выражение уважения к россиянам, которые решаются публично выступать против политики Путина и его агрессивной войны против Украины:

"Нужно много мужества, чтобы умереть, но, быть может, не меньше мужества нужно, чтобы говорить "нет", когда кругом говорят "да". Чтобы оставаться человеком и борцом, когда люди кругом перестали быть людьми, чтобы думать, когда думать запрещено".

Ранее Ринкевичс высказался за то, чтобы в будущем международный трибунал по военным преступлениям России проводился в Мариуполе или Харькове, подвергшихся особо жестоким разрушениям.

Также министр предложил использовать все замороженные за границей активы РФ на послевоенное восстановление Украины.

Темы: ЛатвияРосcиявойна
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