Швейцарія: в Альпах арештовано розкішні апартаменти олігарха РФ Авена
Швейцарська влада заарештувала розкішні апартаменти в горах, що, ймовірно, належить російському олігарху Петру Авену, який є близьким соратником президента Росії Володимира Путіна.
Про це пише Guardian, повідомляє "Європейська правда".
Квартира з трьома спальнями знаходиться на п'ятому поверсі розкішного комплексу на гольф-курорті на мальовничому Бернському високогір'ї.
Швейцарія є центром торгівлі російськими товарами. За оцінками, у швейцарських банках зберігається до 213 мільярдів доларів російського капіталу.
Минулого тижня італійська влада заарештувала будівельний комплекс на середземноморському острові Сардинія, що належить Авену.
Авен, нафтовий інвестор, який побудував європейську бізнес-імперію з оцінкою чистого капіталу в 4,7 мільярда доларів, потрапив до санкційного списку ЄС після вторгнення Росії в Україну.
Санкції ЄС підтримала і Швейцарія.
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ЄС заявив, що "Авен є одним із найближчих олігархів Владіміра Путіна". Сам він після запровадження санкцій заперечив зв'язок із Путіним і заявив, що оскаржить рішення про санкції.