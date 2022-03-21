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Швейцарія: в Альпах арештовано розкішні апартаменти олігарха РФ Авена

"Європейська правда"Понеділок, 21 березня 2022, 19:39

Швейцарська влада заарештувала розкішні апартаменти в горах, що, ймовірно, належить російському олігарху Петру Авену, який є близьким соратником президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Квартира з трьома спальнями знаходиться на п'ятому поверсі розкішного комплексу на гольф-курорті на мальовничому Бернському високогір'ї.

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Швейцарія є центром торгівлі російськими товарами. За оцінками, у швейцарських банках зберігається до 213 мільярдів доларів російського капіталу.

Минулого тижня італійська влада заарештувала будівельний комплекс на середземноморському острові Сардинія, що належить Авену.

Авен, нафтовий інвестор, який побудував європейську бізнес-імперію з оцінкою чистого капіталу в 4,7 мільярда доларів, потрапив до санкційного списку ЄС після вторгнення Росії в Україну.

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Санкції ЄС підтримала і Швейцарія.

ЄС заявив, що "Авен є одним із найближчих олігархів Владіміра Путіна". Сам він після запровадження санкцій заперечив зв'язок із Путіним і заявив, що оскаржить рішення про санкції.

Теми: санкціїолігархи
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