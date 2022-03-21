Швейцария: в Альпах арестованы роскошные апартаменты олигарха РФ Авена

Швейцарские власти арестовали роскошные апартаменты в горах, предположительно принадлежащий российскому олигарху Петру Авену, который является близким соратником президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Guardian, сообщает "Европейская правда".

Квартира с тремя спальнями находится на пятом этаже роскошного комплекса на гольф-курорте на живописном Бернском высокогорье.

Швейцария является крупным центром торговли российскими товарами. По оценкам, в швейцарских банках хранится до 213 миллиардов долларов российского капитала.

На прошлой неделе итальянские власти арестовали строительный комплекс на средиземноморском острове Сардиния, принадлежащем Авену.

Авен, нефтяной инвестор, построивший европейскую бизнес-империю с оценкой чистого капитала в 4,7 миллиарда долларов, попал в санкционный список ЕС после вторжения России в Украину.

ЕС заявил, что "Авен является одним из ближайших олигархов Владимира Путина". Сам он после введения санкций отрицал связь с Путиным и заявил, что обжалует решение о санкциях.