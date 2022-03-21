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На Запоріжжі росіяни розстріляли авто — двоє дітей поранено

Понеділок, 21 березня 2022, 19:55

Російські військові у понеділок вранці розстріляли з автоматичної зброї два легкових автомобіля з цивільними мешканцями.

Джерело: Запорізька обласна державна адміністрація.

Деталі: Автівки рухалися гуманітарним коридором й були обстріляні у населеному пункті Малинівка, що у Пологівському районі Запорізької області. 

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Двоє дітей, три жінки та чоловік — поранені. Дітей терміново доправили до Запорізької обласної дитячої лікарні. Стан дорослих вдалося стабілізувати у лікарні селища Покровське.

Дослівно: "Російські окупанти звинуватили у цьому злочині військовослужбовців ЗС України. Постраждалі цілковито спростували цю дезінформацію".

Що важливо: В ОДА додали, що військовослужбовці РФ на блокпостах спочатку ніби пропускають цивільні машини із цивільними мешканцями із зон, що знаходяться під постійними обстрілами, бомбуваннями, у безпечніші регіони. 

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Втім, щойно авто проїжджає 100-500 метрів, по ньому відкривають вогонь на ураження. Окупанти не зважають навіть на те, що в автівках зазвичай знаходяться маленькі діти. 

Дослівно: "Такі розстріли набувають систематичного характеру: позавчора,  окрім дорослих, було поранено шестеро дітей,  вчора — четверо малолітніх,  сьогодні — ще чотирьох дітей. Всі поранення важкі і максимально критичні, багато ампутацій кінцівок".

Теми: ЗапоріжжяРосія
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