Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Запорожье россияне расстреляли автомобиль — двое детей ранены

Понедельник, 21 марта 2022, 19:55

Российские военные в понедельник утром расстреляли из автоматического оружия два легковых автомобиля с мирными жителями.

Источник: Запорожская областная государственная администрация.

Детали: Автомобили двигались по гуманитарному коридору и были обстреляны в населенном пункте Малиновка, что в Пологовском районе Запорожской области.

Реклама:

Двое детей, три женщины и мужчина ранены. Детей срочно доставили в Запорожскую областную детскую больницу. Состояние взрослых удалось стабилизировать в больнице Покровского.

Дословно: "Российские оккупанты обвинили в этом преступлении военнослужащих ВС Украины. Пострадавшие полностью опровергли эту дезинформацию".

Что важно: В ОГА добавили, что военнослужащие РФ на блокпостах сначала будто бы пропускают гражданские машины с гражданскими жителями из зон, находящихся под постоянными обстрелами, бомбардировками, в более безопасные регионы.

ВИДЕО ДНЯ

Впрочем, как только автомобиль проезжает 100-500 метров, по нему открывают огонь на поражение. Оккупанты не обращают внимания даже на то, что в автомобилях обычно находятся маленькие дети.

Дословно: "Такие расстрелы приобретают систематический характер: позавчера, кроме взрослых, были ранены шестеро детей, вчера — четверо малолетних, сегодня — еще четыре ребенка. Все ранения тяжелые и максимально критические, много ампутаций конечностей".

Темы: ЗапорожьеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: