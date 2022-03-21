На Запорожье россияне расстреляли автомобиль — двое детей ранены

Российские военные в понедельник утром расстреляли из автоматического оружия два легковых автомобиля с мирными жителями.

Источник: Запорожская областная государственная администрация.

Детали: Автомобили двигались по гуманитарному коридору и были обстреляны в населенном пункте Малиновка, что в Пологовском районе Запорожской области.

Двое детей, три женщины и мужчина ранены. Детей срочно доставили в Запорожскую областную детскую больницу. Состояние взрослых удалось стабилизировать в больнице Покровского.

Дословно: "Российские оккупанты обвинили в этом преступлении военнослужащих ВС Украины. Пострадавшие полностью опровергли эту дезинформацию".

Что важно: В ОГА добавили, что военнослужащие РФ на блокпостах сначала будто бы пропускают гражданские машины с гражданскими жителями из зон, находящихся под постоянными обстрелами, бомбардировками, в более безопасные регионы.

Впрочем, как только автомобиль проезжает 100-500 метров, по нему открывают огонь на поражение. Оккупанты не обращают внимания даже на то, что в автомобилях обычно находятся маленькие дети.

Дословно: "Такие расстрелы приобретают систематический характер: позавчера, кроме взрослых, были ранены шестеро детей, вчера — четверо малолетних, сегодня — еще четыре ребенка. Все ранения тяжелые и максимально критические, много ампутаций конечностей".