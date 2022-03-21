Зеленський – жителям окупованих міст: Женіть окупантів, женіть цих рабів

Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів українських міст, які тимчасово окупували російські окупанти і закликав вигонити нечисть з української землі.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "У цьому відео я хочу окремо звернутися до українських міст та хоробрих жителів цих міст. До вільного півдня України... До Бердянська, Каховки, Енергодара, до Мелітополя і, звісно, Херсона...

Ці раби, яких прислала Росія, ніколи не бачили стільки вільних людей на площах, на вулицях. Ніколи не бачили тисяч людей, які не мають страху перед ним, перед рабами зі зброєю в руках. Раби сприймають волю як дикість, як небезпеку. У них переляк. Переляк, який пропагандисти вміють перекувати на ненависть. А далі – постріли в мирних вільних людей.

Херсоне, тримайся! Ми не забудемо ніколи ці кадри. Кадри з вашого міста. На вашій площі й вулицях ми були всі з вами разом... І щойно ми зможемо до вас пробитися, зможемо до вас прорватися, на кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна смуга...

Звертаюся до всіх українців. Всюди, де ми є. Робіть усе для захисту нашої держави.

Для порятунку нашого народу. Боріться. Воюйте й допомагайте. Гоніть цих рабів! Гоніть окупантів! Щоб Україна жила".

Деталі: За словами Зеленського, чорна смуга чекає на окупантів всюди у Бердянську, Мелітополі й Каховці. Всюди, де окупанти захоплюють українців.

Президент додав, що спротив для українців – це властивість душі: "Дуже хочу, щоб у вас, всі наші українці на півдні, ніколи не промайнула навіть на мить думка, ніби Україна про вас не памʼятає".

Зеленський зазначив, що за час вторгнення серед мільйонів українців постійно заявляють про себе герої.