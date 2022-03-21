Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський – жителям окупованих міст: Женіть окупантів, женіть цих рабів

Альона Мазуренко Понеділок, 21 березня 2022, 20:36
Зеленський – жителям окупованих міст: Женіть окупантів, женіть цих рабів
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, СКРИНШОТ

Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів українських міст, які тимчасово окупували російські окупанти і закликав вигонити нечисть з української землі. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "У цьому відео я хочу окремо звернутися до українських міст та хоробрих жителів цих міст. До вільного півдня України... До Бердянська, Каховки, Енергодара, до Мелітополя і, звісно, Херсона...

Реклама:

Ці раби, яких прислала Росія, ніколи не бачили стільки вільних людей на площах, на вулицях. Ніколи не бачили тисяч людей, які не мають страху перед ним, перед рабами зі зброєю в руках. Раби сприймають волю як дикість, як небезпеку. У них переляк. Переляк, який пропагандисти вміють перекувати на ненависть. А далі – постріли в мирних вільних людей.

Херсоне, тримайся! Ми не забудемо ніколи ці кадри. Кадри з вашого міста. На вашій площі й вулицях ми були всі з вами разом... І щойно ми зможемо до вас пробитися, зможемо до вас прорватися, на кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна смуга...

Звертаюся до всіх українців. Всюди, де ми є. Робіть усе для захисту нашої держави.

ВІДЕО ДНЯ

Для порятунку нашого народу. Боріться. Воюйте й допомагайте. Гоніть цих рабів! Гоніть окупантів! Щоб Україна жила".

Деталі: За словами Зеленського, чорна смуга чекає на окупантів всюди у Бердянську, Мелітополі й Каховці. Всюди, де окупанти захоплюють українців.

Президент додав, що спротив для українців – це властивість душі: "Дуже хочу, щоб у вас, всі наші українці на півдні, ніколи не промайнула навіть на мить думка, ніби Україна про вас не памʼятає".

Зеленський зазначив, що за час вторгнення серед мільйонів українців постійно заявляють про себе герої. 

Теми: ЗеленськийвійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Зеленський
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини
Лише про фронт: Зеленський провів нову Ставку
Останні новини
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
Усі новини...
Реклама: