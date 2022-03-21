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Зеленский – жителям оккупированных городов: Гоните оккупантов, гоните этих рабов

Алена МазуренкоПонедельник, 21 марта 2022, 20:36
Зеленский – жителям оккупированных городов: Гоните оккупантов, гоните этих рабов
ЗЕЛЕНСКИЙ, СКРИНШОТ

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям украинских городов, которые временно оккупировали российские оккупанты и призвал выгонять нечисть с украинской земли.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В этом видео я хочу отдельно обратиться в украинские города и храбрым жителям этих городов. К свободному югу Украины... В Бердянск, Каховку, Энергодар, в Мелитополь и, конечно, в Херсон...

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Эти рабы, присланные Россией, никогда не видели столько свободных людей на площадях, на улицах. Никогда не видели тысяч людей, не испытывающих страха перед ним, перед рабами с оружием в руках. Рабы воспринимают свободу как дикость, как опасность. У них испуг. Испуг, который пропагандисты умеют перековать на ненависть. А дальше – выстрелы в мирных свободных людей.

Херсон, держись! Мы никогда не забудем эти кадры. Кадры из вашего города. На вашей площади и улицах мы были все вместе с вами... И как только мы сможем к вам пробиться, сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев просто за сине-желтый цвет, ждет черная полоса...

Обращаюсь ко всем украинцам. Везде, где мы. Делайте все для защиты нашего государства.

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Для спасения нашего народа. Сражайтесь. Сражайтесь и помогайте. Гоните этих рабов! Гоните оккупантов! Чтобы Украина жила".

Детали: По словам Зеленского, черная полоса ждет оккупантов повсюду в Бердянске, Мелитополе и Каховке. Везде, где оккупанты захватывают украинцев.

Президент добавил, что сопротивление для украинцев – это свойство души: "Очень хочу, чтобы у вас, все наши украинцы на юге, никогда не промелькнуло даже на мгновение мнение, будто Украина о вас не помнит".

Зеленский отметил, что за время вторжения среди миллионов украинцев постоянно заявляют о себе герои.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияУкраина
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