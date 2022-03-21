Угорщина проти санкцій ЄС щодо російського газу, закритого неба України і миротворців

Угорщина не підтримає санкції ЄС проти Росії у сфері енергетики, а також виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на угорське видання Portfolio.

Сійярто заявив, що європейська єдність неможлива у питанні ймовірних санкцій ЄС, які можуть призвести до обмеження або припинення постачання енергоресурсів з Росії.

"Ми не підтримаємо санкції, які загрожують безпеці енергопостачання Угорщини. Ми вступили в новий вимір щодо ризиків війни, тому відтепер ми маємо діяти ще жорсткіше та ще чіткіше, щоб гарантувати наші національні інтереси, тобто мир та безпеку в Угорщині", - сказав міністр.

Він також уточнив, що запровадження санкцій не лише на постачання природного газу, а й на нафту стане "червоною лінією" для Угорщини. Він пояснив, що для того, щоб замінити їх іншим джерелом, необхідно вказати, де і яким шляхом його можна отримати, а у випадку із сирою нафтою переробка залежить від джерела. За його словами, трансформація технології переробки триватиме 2-4 роки.

Щодо безпольотної зони Сійярто також висловився проти, оскільки, за його словами, це призведе до бойових дій у повітрі.

"А створення миротворчої місії в Україні, яке також пропонується, несе у собі ризик сухопутної війни. Нам потрібно чітко говорити про ці питання. Це новий військовий ризик", - сказав міністр, додавши, що позиція угорського уряду зрозуміла, Угорщина хоче залишитися осторонь війни.

Сійярто зазначив, що наполягає на цій позиції в НАТО і виступатиме проти цих пропозицій.

Міністр заявив, що Угорщина не блокуватиме постачання зброї в Україну державами-членами ЄС, але також заявив, що Угорщина не постачатиме зброю і не допустить передачу летальної зброї транзитом через свою країну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Обран у понеділок заявив, що саміти НАТО та ЄС наступного тижня у Брюсселі будуть важкими, бо "на столі НАТО лежать небезпечні пропозиції", такі як створення безпольотної зони над Україною.

Орбан також заявив, що санкції ЄС не можуть бути поширені на імпорт російського газу та нафти, оскільки це буде "неспроможний, майже нестерпно важкий тягар" для Угорщини та деяких інших країн ЄС.