Венгрия против санкций ЕС по газу РФ, бесполетной зоны над Украиной и миротворцев

Венгрия не поддерживает санкции ЕС против России в сфере энергетики, а также выступает против бесполетной зоны над Украиной и миротворческой миссию, которую предлагает Польша.

Об этом заявил глава МД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Portfolio.

Сийярто заявил, что европейское единство невозможно в вопросе возможных санкций ЕС, которые могут привести к ограничению или прекращению поставок энергоресурсов из России.

"Мы не поддержим санкции, ставящие под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Мы вступили в новое измерение в отношении рисков войны, поэтому отныне мы должны действовать еще жестче и еще четче, чтобы гарантировать наши национальные интересы, то есть мир и безопасность в Венгрии", - сказал министр.

Он также уточнил, что введение санкций не только на поставки природного газа, но и на нефть станет "красной линией" для Венгрии. Он пояснил, что для того, чтобы заменить их другим источником, необходимо указать, где и каким путем его можно получить, а в случае с сырой нефтью переработка зависит от источника. По его словам, трансформация технологии переработки займет 2-4 года.

Относительно бесполетной зоны Сийярто также высказался против, поскольку, по его словам, это приведет к боевым действиям в воздухе.

"А создание миротворческой миссии в Украине, которое также предлагается, несет в себе риск сухопутной войны. Нам нужно четко говорить об этих вопросах. Это новый военный риск", - сказал министр, добавив, что позиция венгерского правительства ясна, Венгрия хочет остаться в стороне от войны.

Сийярто отметил, что настаивает на этой позиции в НАТО и будет выступать против этих предложений.

Министр заявил, что Венгрия не будет блокировать поставки оружия в Украину государствами-членами ЕС, но также заявил, что Венгрия не будет поставлять оружие и не допустит передачу летального оружия транзитом через свою страну.

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран в понедельник заявил, что саммиты НАТО и ЕС на следующей неделе в Брюсселе будут трудными, потому что "на столе НАТО лежат опасные предложения", такие как создание бесполетной зоны над Украиной.

Орбан также заявил, что санкции ЕС не могут быть распространены на импорт российского газа и нефти, поскольку это будет "несоразмерное, почти невыносимо тяжелое бремя" для Венгрии и некоторых других стран ЕС.