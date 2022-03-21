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Усі казали, що мені треба терміново виїхати – Зеленський

Понеділок, 21 березня 2022, 23:41

Президент України Володимир Зеленський розповів, що з початком війни усе його оточення та партнери радили йому залишити територію України.

Джерело: в інтерв'ю Суспільному

Пряма мова: "Усі сказали, що мені треба терміново виїхати. Усі. Я впродовж трьох днів мав кожні 10-20 хвилин дзвінок, меседж або заклик до того, що я повинен терміново виїхати. І є люди, які за мною прийшли, і ще багато речей. Багато різного було. Не можу вам навіть сказати усі мої зустрічі".

Президент також зазначив, що на початку активної фази бойових дій записував звернення поручзі своїм офісом, бо було неприємно, коли говорили, що він залишив Україну — хотів довести, що це не так.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський пережив вже більше десяти спроб замахів на його життя. 

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Теми: Зеленськийвійна
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