Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Щоденно Росія використовує заборонену зброю

Понеділок, 21 березня 2022, 23:51

Армія Росії використовує заборонену зброю і заборонені методи ведення війни.

Джерело: Інтерв’ю Володимира Зеленського.

Деталі: За словами президента, Росія використовує потужну зброю, в тому числі заборонену, після якої цілі міста стоять в руїнах.

Пряма мова Зеленського: "Ми бачимо, що Волновахи більше немає. Просто немає. Гостомеля майже немає. Деяких міст наших немає. Вони застосовують різні крилаті ракети. 

Вони їх застосовували також з різних територій — і з Росії, і з Білорусі. І Білорусь це визнала. Лукашенко ж офіційно сказав, що так, було декілька ракет. Можемо вам передати всі деталі — де, що і коли вони використовують. 

Але це відбувається в принципі щоденно. Щоденно вони використовують заборонену зброю".

Деталі: Зеленський наголосив, що для Росії не мають взагалі значення конвенції чи правила ведення війни, в тому числі в питанні поводження з полоненими.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Цитата: "Ставлення до полонених теж ми знаємо. Деякі речі ми просто не можемо показати... Ні про які конвенції там не йдеться. Там є підвали, багато речей дуже неприємних, які не пов’язані з будь-якими правилами війни".

Теми: ЗеленськийРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шойгу не було на засіданні РБ РФ – його просто вмонтували – РосЗМІ

фотоОкупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк у Херсоні

Суркіси заперечують, що вивозили через кордон готівку

Епіфаній: Ракети і бомби летять з благословення очільника РПЦ Кирила

Росіяни обстріляли евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ

ВІДЕОУ Білорусі помітили півтора десятка ракет для "Іскандерів" поблизу Гомеля

Усі новини...
Зеленський
Зеленський закликав світ підтримати Україну
Зеленський закликав росіян їхати з РФ, щоб не віддавати податки на війну
Зеленський: Росія шукає будь-яких покидьків для вбивства українців
Останні новини
01:18
Україна просить США у рази збільшити постачання Javelin та Stinger – CNN
01:11
Visові тури в Узбекистан та заморожені вілли у Швейцарії: економічні підсумки
01:00
ВіДЕОЗеленський: Росія влаштувала в Україні бійню, як це робили нацисти
00:59
Зведення штабу: На Слобожанському напрямку ворог втратив понад 50% особового складу
00:48
оновленоРосіяни атакували ракетами військову частину на околиці Дніпра
00:42
Нуланд: США розглядають, які нові системи надати Україні
00:37
Ще 4 міста в Україні стали "героями"
00:30
Російська "Сєвєрсталь" першою в РФ входить у технічний дефолт
00:29
Німецькі "Ліві" спричинили скандал, випустивши антиукраїнську заяву
23:55
Екскомандувач сил НАТО в Європі: Путін може завдати ядерного удару по Польщі
Усі новини...