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Зеленский: Ежедневно Россия использует запрещенное оружие

Понедельник, 21 марта 2022, 22:51

Армия России использует запрещенное оружие и запрещенные методы ведения войны.

Источник: Интервью Владимира Зеленского.

Детали: По словам президента, Россия использует мощное оружие, в том числе запрещенное, после которого целые города стоят в руинах.

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Прямая речь Зеленского: Мы видим, что Волновахи больше нет. Просто нет. Гостомеля почти нет. Некоторых городов наших нет. Они используют разные крылатые ракеты.

Они их применяли также с разных территорий – и из России, и из Беларуси. И Беларусь это признала. Лукашенко же официально сказал, что да, было несколько ракет. Можем вам передать все детали – где, что и когда они используются.

Но это происходит в принципе каждый день. Ежедневно они используют запрещенное оружие".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что для России вообще не имеют значения конвенции или правила ведения войны, в том числе в вопросе обращения с пленными.

Цитата: "Отношение к пленникам тоже мы знаем. Некоторые вещи мы просто не можем показать... Ни о каких конвенциях там речь не идет. Там есть подвалы, многие вещи очень неприятные, которые не связаны с какими-либо правилами войны".

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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