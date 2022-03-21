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Ніхто не воює з російським народом. Це вони сюди прийшли – Зеленський

Альона Мазуренко Понеділок, 21 березня 2022, 22:58
Ніхто не воює з російським народом. Це вони сюди прийшли – Зеленський
Зеленський. Фото ФБ президента

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не воює з російським народом,  це Росія і російські загарбники напали і воюють з українцями.

Джерело: в інтерв'ю Суспільному

Пряма мова: "Ніхто не воює з російським народом. І ніхто не воює з Росією. Це вони сюди прийшли і вони воюють з Україною, ми конкретно воюємо проти російських військових, солдатів і офіцерів, які тут.

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Наші війська не зайшли на їхню територію, незважаючи на те, що вони відкрито сказали про вторгення.

По-друге – ми не воюємо з простими людьми, і взагалі там є багато людей, які бояться вийти на площу, бояться зайвий раз вийти в соціальну мережу і підтримати Україну, бояться втратити роботу".

Деталі: За словами президента, у цьому настрої живуть і деякі європейські держави, але європейці можуть воювати санкційно: "Вони зараз почали — воюють блокадою для економіки і воюють дуже сильно дипломатією".

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Теми: ЗеленськийРосіявійнаУкраїна
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