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Никто не воюет с российским народом. Это они сюда пришли – Зеленский

Алена МазуренкоПонедельник, 21 марта 2022, 22:58
Никто не воюет с российским народом. Это они сюда пришли – Зеленский
Зеленский. Фото ФБ президента

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не воюет с российским народом, это Россия и российские захватчики напали и воюют с украинцами.

Источник: в интервью Суспільному

Прямая речь: "Никто не воюет с российским народом. И никто не воюет с Россией. Это они сюда пришли и воюют с Украиной, мы конкретно воюем против российским военных, солдат и офицеров, которые здесь.

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Наши войска не зашли на их территорию, несмотря на то, что они откровенно сказали о вторжении.

Во-вторых – мы не воюем с простыми людьми, и вообще там много людей, которые боятся выйти на площадь, боятся лишний раз выйти в социальную сеть и поддержать Украину, боятся потерять работу".

Детали: По словам президента, в этом настроении живут и некоторые европейские государства, но европейцы могут воевать санкционно: "Они сейчас начали – воюют блокадой для экономики и воюют очень сильной дипломатией".

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Темы: ЗеленскийРосcиявойнаУкраина
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