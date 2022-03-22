Графік евакуаційних потягів на 22 березня

Укрзалізниця опублікувала графік руху евакуаційних потягів на 22 березня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Евакуаційні потяги 22 березня будуть відправлятися з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська, Кривого Рогу, Одеси.

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Зокрема, передбачені такі рейси:

Харків

07:50 – №905/906 Харків – Хелм;

ВІДЕО ДНЯ

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ

13:00 – №275/274 Краматорськ – Львів;

16:00 – №277/276 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг

11:30 – №210/209 Кривий Ріг – Львів.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13 та з Києва (станція Дарниця) до Львова о 08:00.

"У зв’язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 07:00 23 березня посадка в поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години", – наголошують в Укрзалізниці.