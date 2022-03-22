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График эвакуационных поездов на 22 марта

Ольга ГлущенкоВторник, 22 марта 2022, 02:57
фото: УЗ

Укрзализныця опубликовала график движения эвакуационных поездов на 22 марта.

Источник: Укрзализныця

Детали: Эвакуационные поезда 22 марта будут отправляться из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога, Одессы.

В частности, предусмотрены следующие рейсы:

Харьков

07:50 – №905/906 Харьков – Хелм;

11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород;

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15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр

20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск

13:00 – №275/274 Краматорск – Львов;

16:00 – №277/276 Краматорск – Львов.

Кривой Рог

11:30 – №210/209 Кривой Рог – Львов.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13 и из Киева (станция Дарница) во Львов в 08:00.

"В связи с введением усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 21 марта до 07:00 23 марта посадка в отправляемые из Киева поезда возможна только для тех пассажиров, которые прибыли к вокзалу заранее, до начала комендантского часа", – отмечают в Укрзализныце.

Темы: Укрзализныцяэвакуация
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