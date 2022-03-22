Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Топ-чиновники Франції і США: Треба далі тиснути на Росію санкціями

Анастасія КалатурВівторок, 22 березня 2022, 02:02
Топ-чиновники Франції і США: Треба далі тиснути на Росію санкціями
ФОТО: GETTY

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан поговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном – вони погодилися, що необхідно посилити санкції проти РФ.

Джерело: МЗС Франції

Деталі: Також чиновники торкнулися теми гуманітарної кризи в Україні, викликану вторгненням Росії та обстрілом українських міст.

Реклама:

Вони наголосили на невідкладності та першочерговості встановлення повного припинення вогню на всій території України.

Обидва міністри також знову заявили про свою підтримку МАГАТЕ щодо зміцнення захисту та безпеки українських ядерних об'єктів.

Теми: ФранціяСШАсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Франція
Залужний поговорив із начальником Об‘єднаного штабу французької армії
Франція засудила удари Росії по українській зерновій інфраструктурі
Франція тренуватиме українських пілотів – Зеленський
Останні новини
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
Усі новини...
Реклама: