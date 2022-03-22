Топ-чиновники Франції і США: Треба далі тиснути на Росію санкціями

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан поговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном – вони погодилися, що необхідно посилити санкції проти РФ.

Джерело: МЗС Франції

Деталі: Також чиновники торкнулися теми гуманітарної кризи в Україні, викликану вторгненням Росії та обстрілом українських міст.

Вони наголосили на невідкладності та першочерговості встановлення повного припинення вогню на всій території України.

Обидва міністри також знову заявили про свою підтримку МАГАТЕ щодо зміцнення захисту та безпеки українських ядерних об'єктів.