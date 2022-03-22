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Топ-чиновники Франции и США: Нужно дальше давить на Россию санкциями

Анастасия КалатурВторник, 22 марта 2022, 03:02
ФОТО: GETTY

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном – они согласились, что необходимо ужесточить санкции против РФ.

Источник: МИД Франции

Детали: Также чиновники затронули тему гуманитарного кризиса в Украине, вызванного вторжением России и обстрелом украинских городов.

Они отметили неотложность и первоочередность установления полного прекращения огня на всей территории Украины.

Оба министра также снова заявили о своей поддержке МАГАТЭ насчет укреплению защиты и безопасности украинских ядерных объектов.

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Темы: ФранцияСШАсанкцииРосcия
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