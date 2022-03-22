Треба не дати ворогу перейти річку Ірпінь і піти на Київ – керівник ОВА

Потрібно втримати ворога з боку Бучі та Гостомеля, які знаходяться під окупацією, і не дати йому можливості наступу на Київ.

Джерело: керівник Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Поки що під окупацією – що Буча, що Гостомель, що повністю регіон, там поки що ніяких дій ми робити не можемо.

Нам треба втримати противника на його спробах перейти річку Ірпінь і перейти в наступ на Київ.

Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій у цьому напрямку, тільки локально.

Ми нарощуємо потенціал, а у ворога він зменшується…"