Треба не дати ворогу перейти річку Ірпінь і піти на Київ – керівник ОВА
Вівторок, 22 березня 2022, 03:55
Потрібно втримати ворога з боку Бучі та Гостомеля, які знаходяться під окупацією, і не дати йому можливості наступу на Київ.
Джерело: керівник Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк в інтерв’ю Радіо Свобода
Пряма мова: "Поки що під окупацією – що Буча, що Гостомель, що повністю регіон, там поки що ніяких дій ми робити не можемо.
Нам треба втримати противника на його спробах перейти річку Ірпінь і перейти в наступ на Київ.
Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій у цьому напрямку, тільки локально.
Ми нарощуємо потенціал, а у ворога він зменшується…"