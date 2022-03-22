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Треба не дати ворогу перейти річку Ірпінь і піти на Київ – керівник ОВА

Ольга Глущенко Вівторок, 22 березня 2022, 02:55
Треба не дати ворогу перейти річку Ірпінь і піти на Київ – керівник ОВА
Павлюк, скриншот

Потрібно втримати ворога з боку Бучі та Гостомеля, які знаходяться під окупацією, і не дати йому можливості наступу на Київ.

Джерело: керівник Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Поки що під окупацією – що Буча, що Гостомель, що повністю регіон, там поки що ніяких дій ми робити не можемо.

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Нам треба втримати противника на його спробах перейти річку Ірпінь і перейти в наступ на Київ.

Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій у цьому напрямку, тільки локально.

Ми нарощуємо потенціал, а у ворога він зменшується…"

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Теми: Київська областьвійна
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