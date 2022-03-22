Надо не дать врагу перейти реку Ирпень и пойти на Киев – руководитель ОВА

Нужно удержать врага со стороны находящихся под оккупацией Бучи и Гостомеля и не дать ему возможности наступления на Киев.

Источник: руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Пока под оккупацией – что Буча, что Гостомель, что полностью регион, там пока никаких действий мы проводить не можем.

Нам нужно удержать противника на попытках перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев.

Пока потенциал не дает нам возможности перейти к наступательным действиям в этом направлении, только локально.

Мы наращиваем потенциал, а у врага он истощается…"