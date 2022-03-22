ДСНС: Понад 4 тисячі житлових будинків в Україні зазнали руйнувань

З 24 лютого в Україні повністю знищено 651 житловий будинок, а частково пошкоджено – близько 3780.

Джерело: заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш під час брифінгу, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Уточнюється, що масштаби руйнувань є значно більшими, оскільки ці цифри враховують лише ті об'єкти, де рятувальники можуть оцінити обсяг завданої шкоди, не наражаючи на небезпеку своє життя, і не включають даних з окупованих територій.

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ДСНС розробляє плани відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури країни.